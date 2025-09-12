La Academia VLA: Todos los detalles del inicio del reality. ¿Quiénes son los primeros nominados?

El día de hoy dio inicio uno de los realities más esperados de la televisión, La Academia VLA, donde diversas celebridades nos mostrarán cada semana que tienen el potencial para conquitar a todos con su voz y, por supuesto interpretación. Te contamos todos los detalles de lo que sucedio en este primer programa.

¡La Academia VLA arranca oficialmente con “Vive”, interpretado por los nueve participantes! TV Azteca [VIDEO] Los nueve participantes de La Academia VLA se lucieron cantando “Vive”, de José María Napoleón. ¿Quién logrará coronarse? ¡No te pierdas un solo detalle!

Los detalles del inicio de La Academia VLA

En Venga La Alegría nos vestimos de gala para el comienzo de esta nueva temporada del reality que nos llena de vibrantes emociones y las sorpresas no pararon, ya que las celebridades se presentaron con música totalmente en vivo, lo cual es un reto más elevado, pues se enfrentan a las fallas que cualquier músico experimentado podría tener en cualquier momento.

¡Un jurado de lujo! El panel de jueces es un deleite para nosotros, desde la presencia del grandioso Kiko Campos, productor discográfico, compositor, actor, personalidad de la televisión y director creativo. Nadia, finalista de La Academia en el 2002, también es parte de nuestros jueces y por último, pero no menos importante, con más de 38 años de experiencia, la icónica, María del Sol.

Para abrir el escenario y darle la bienvenida a los participantes, nuestra querida Kristal Silva, Viviann Baeza y el ganador de La Academia 2024, Mario Girón, nos regalaron una interpretación fenomenal de la canción oficial de La Academia VLA.

¿Cómo fueron las participaciones de La Academia VLA?

Luz Elena González y Sergio Sepúlveda, son los conductores encargados de llevarnos de la mano en esta temporada de La Academia VLA. Los presentadores comunicaron que la calificación máxima para los participantes es de 5 y en cada programa uno de los tres jueces podrá dar una “calificación secreta”.

Imelda Tuñón: No es la primera vez que Imelda Tuñón se presenta en el reality de canto, ya que fue participante en la temporada pasada; sin embargo, ha dejado claro que viene con todo por la revancha. La actriz cantó el tema “Loca” de Ana Bárbara, pero en el último coro, olvidó la letra.

Marcos Valdés: ¡Elegante y único! El actor impresionó a todos al cantar el tema “Piel Canela”, en una versión romántica y nuestra juez, María del Sol, recalcó que Marcos le tocó el corazón.

Fernanda Ostos: ¡Cantautora, actriz y conductora! Fernanda interpretó “Acaríciame” y aunque tuvo algunas fallas en su afinación, todos amamos verla en esta nueva faceta de su carrera y la juez Nadia agradeció que la actriz estuviera firme y segura.

Daniela Parra: Dani fue la cuarta participante en pisar en el escenario en esta nueva temporada de La Academia VLA y encantó a todos con su carisma y pasión al cantar el tema “En peligro de extinción” con su propio toque y estilo.

Padre José de Jesús: ¡Impresionante! Con mucha alegría y amor, el padre José de Jesús llegó al programa y quedó sorprendido al recibir un mensaje de Javier Alatorre, quien le refrendó su apoyo en este nuevo reto. El padre nos cantó “Don Baldomero”, un tema de regional mexicano.

Nacho Casano: El actor nos dejó con la boca abierta al cantar “Tacones Rojos” de Sebastián Yatra, pero uno de los momentos más espectaculares fue cuando recibió un video de apoyo por parte del cantante Marco Di Mauro y de su gran amiga, Aleska.

Ana Sophia: Con una gran trayectoria, Sophia ha llegado a La Academia de VLA para demostrar que puede con cualquier reto y en su primera presentación, nos deleitó al interpretar “Si antes te hubiera conocido”.

Martín Quezada: Con un género musical que encanta a cualquier mexicano, Martín nos erizó la piel al cantar “Deja que salga la luna” y los jueces quedaron más que impresionados con esta primera interpretación del octavo participante.

Luis Fernando Peña: El actor fue el encargado de cerrar el primer ciclo de presentaciones con una canción espectacular. Él nos deleitó con el tema “Amor Amor” de José José, siendo este su debut como cantante.

Al finalizar la ronda de participaciones, se dio a conocer la tabla de calificaciones. Luz Elena informó que en este programa no habrá eliminados, pero sí nominados y ellos fueron los que obtuvieron menor calificación por parte de los jueces: Nacho Casano e Imelda Tuñón, por quienes podrás votar por medio de la App de TV Azteca.