ÚLTIMA HORA: Cruz Martínez, vinculado a proceso por Violencia familiar contra Alicia Villarreal

La batalla legal entre Cruz Martínez y su exesposa, la cantante Alicia Villarreal, dio hoy un giro contundente. Este 19 de noviembre, el productor musical confirmó públicamente que fue vinculado a proceso por el delito de violencia familiar, luego de que un juez autorizara al Ministerio Público continuar con la investigación durante los próximos dos meses.

A través de su cuenta de Instagram, Martínez colgó un comunicado en donde aseguró que las autoridades del estado de Nuevo León desestimaron las acusaciones por intento de feminicidio y robo, pero aclaró que la causa por violencia familiar sí seguirá su curso legal.

El día de hoy un Juez me vinculó a un proceso diciéndome que esto no significaba que era culpable, pues ante la Ley sigo siendo completamente inocente, sino que, solamente, autorizaba al Ministerio Público para continuar con su investigación por los próximos dos meses: explicó en su comunicado.

¿Por qué fue acusado Cruz Martínez y cuándo comenzó todo?

La denuncia contra Cruz Martínez se originó después de un presunto incidente ocurrido el 16 de febrero de 2025 en Nuevo León, cuando Alicia Villarreal aseguró que fue agredida físicamente dentro de su casa. Según la declaración de la cantante, él la confrontó tras una publicación en redes sociales, le arrebató sus celulares, documentos y pertenencias, dejándola incomunicada antes de que lograra salir para recibir atención médica. Posteriormente ratificó la denuncia ante la Fiscalía, y su señal de auxilio realizada en uno de sus conciertos reforzó públicamente la gravedad de su acusación.

Por su parte, Martínez negó por completo todas las señalamientos y ha afirmado que demostrará su inocencia durante el proceso. Ha calificado las acusaciones como falsas y ha interpuesto recursos legales, incluido un amparo que le permitió suspender temporalmente una orden de aprehensión.