“No te quiero ver así": El fuerte mensaje del Chef Diego Niño para esta cocinera de MasterChef 24/7 (VIDEO)

Al terminar la clase del Chef Diego Niño en MasterChef 24/7, el “Maestro del fuego” se despidió uno a uno de los participantes y le dio un fuerte mensaje a esta cocinera. El experto culinario le comentó a Michelle: “No te quiero ver así", esto en relación a la actitud que ha tenido en los últimos días, ya que se le ha visto decaída. Asimismo, le dio ánimo y le explicó que desea verla enfocada en otras cosas.