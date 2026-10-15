¡¿No tiene dignidad?! Sergio Sepúlveda y el Capi reprueban al ‘Mono’ tras encarar a Niurka en La Granja VIP

La Asamblea encendió La Granja con interesantes nominaciones y fuertes careos. Niurka arremetió contra ‘Mono’ y no lo bajó de irrespetuoso y machista, los ‘niurkos’ planean ir contra ‘Mono’ en la dinámica de ‘Echar Tierra’ y Kunno retomó su polémica con Julio. ¡Revive los mejores momentos de La Granja VIP del 14 de octubre 2026!