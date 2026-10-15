¡Apareció! El paradero de Luis Miguel quedó al descubierto, aunque Ricardo Casares cuestionó las fotografías
Aunque se publicaron fotografías que revelarían el paradero de Luis Miguel, Ricardo Casares soltó un interesante cuestionamiento hacia las imágenes.
Luego de las especulaciones sobre su paradero tras los festejos de aniversario de su hija Michelle Salas, medios internacionales compartieron fotos de Luis Miguel saliendo de una tienda en Beverly Hills. Sin embargo, Ricardo Casares puso en duda la temporalidad de las fotos. ¡Aquí las imágenes!