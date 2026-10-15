¡Benny Ibarra ya vio el primer capítulo de la serie de Timbiriche! Esto reveló Memo Méndez Guiu

Memo Méndez Guiu, productor musical de Timbiriche, compartió con la prensa si la producción que realizó la serie del famoso grupo, lo buscó para colaborar con ellos. Además de mostrar su respaldo hacia los integrantes de Timbiriche, reveló que ya habló con Benny sobre la serie y fijó su postura sobre la situación legal de Luis de Llano.