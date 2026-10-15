¡Exclusiva! Así será el lanzamiento del álbum en honor a Paquita la del Barrio

Francisco Torres, quien fuera durante más de 25 años la mano derecha de Paquita la del Barrio, compartió en exclusiva cómo se fortalece la familia a más de una semana de la muerte de Martha Elena Martínez, hija de la entrañable cantante. Por otro lado, Francisco Torres compartió detalles del lanzamiento de un álbum en honor a Paquita la del Barrio. ¿Cuándo saldrá el disco de Paquita la del Barrio con temas inéditos? ¡No pierdas detalle!