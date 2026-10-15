¡Exclusiva! Así será el lanzamiento del álbum en honor a Paquita la del Barrio
En exclusiva, Francisco Torres compartió detalles del lanzamiento del álbum en honor a Paquita la del Barrio y explicó en qué va el disco inédito.
Francisco Torres, quien fuera durante más de 25 años la mano derecha de Paquita la del Barrio, compartió en exclusiva cómo se fortalece la familia a más de una semana de la muerte de Martha Elena Martínez, hija de la entrañable cantante. Por otro lado, Francisco Torres compartió detalles del lanzamiento de un álbum en honor a Paquita la del Barrio. ¿Cuándo saldrá el disco de Paquita la del Barrio con temas inéditos? ¡No pierdas detalle!