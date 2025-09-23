inklusion logo Sitio accesible
Laura Zapata advierte que no descansará hasta que se haga justicia por su abuela

Laura Zapata reafirmó que no descansará hasta que se haga justicia para su abuela, quien habría sido maltratada; así se pronunció al respecto ante los medios.

Como lo advirtió recientemente, Laura Zapata reafirmó que no descansará hasta que se haga justicia para su abuela, quien habría sido maltratada por su cuidadora. Así se pronunció al respecto ante los medios de comunicación la consagrada actriz.

