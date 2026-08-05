¿Laura Zapata puede demandar a Kunno? Verónica del Castillo la respalda por polémicas declaraciones
El pleito de Laura Zapata con Kunno, especialmente ahora que la actriz podría llevarlo al tema legal, una decisión que Verónica del Castillo respalda.
Aunque Kunno estaría pensando defenderse con un contrato previo al reality en el que coincidieron, Verónica del Castillo cree que Laura Zapata sí está en condiciones de denunciar por haber insinuado que ella se autosecuestró. Además, piensa que el tiktoker se equivocó al hablar de un tema tan delicado en pleno reality sin considerar que hay gente en prisión por este caso que fue muy mediático.