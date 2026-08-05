Ana Brenda Contreras confiesa que su embarazo sí le cerró las puertas de la actuación
Convertirse en mamá fue un sueño cumplido para Ana Brenda Contreras, pero también la orilló a alejarse de los reflectores por falta de oportunidades.
Aunque ya alista su regreso a la televisión, Ana Brenda Contreras es consciente de que las mujeres embarazadas no tienen tantas opciones para mantenerse en los proyectos y ella misma pasó por momentos en los que deseó seguir trabajando. Sin embargo, la maternidad le dio su papel favorito y el nacimiento de su hija Aria le cambió la vida.