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Ana Brenda Contreras confiesa que su embarazo sí le cerró las puertas de la actuación

Convertirse en mamá fue un sueño cumplido para Ana Brenda Contreras, pero también la orilló a alejarse de los reflectores por falta de oportunidades.

Aunque ya alista su regreso a la televisión, Ana Brenda Contreras es consciente de que las mujeres embarazadas no tienen tantas opciones para mantenerse en los proyectos y ella misma pasó por momentos en los que deseó seguir trabajando. Sin embargo, la maternidad le dio su papel favorito y el nacimiento de su hija Aria le cambió la vida.

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