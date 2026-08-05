El influencer Perez Hilton se autolesiona tras sufrir una crisis: esto se sabe de su estado de salud
Las redes sociales se conmocionaron con el incidente de Perez Hilton, famoso influencer que se provocó heridas en el cuerpo por una supuesta crisis emocional.
Perez Hilton, un polémico creador de contenido estadounidense, protagonizó un escalofriante momento durante una transmisión en vivo, cuando empezó a lastimarse el cuerpo con un cuchillo. Hasta el momento, solo se sabe que habría tenido una crisis y estaría hospitalizado para recibir atención psiquiátrica.