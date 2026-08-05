¡KPop Demon Hunters llega a Venga La Alegría! Disfruta del especial show de Huntrix

El furor por la película de KPop Demon Huntrix sigue emocionando a los niños y las canciones se han vuelto sus favoritas, en especial con las pegadizas versiones traducidas al español. Revive el especial show tributo a las Huntrix y la fabulosa interpretación de “Dorado” que puso a todos a bailar en el foro de Venga La Alegría.