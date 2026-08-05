Charly López revela que vivió acoso a los 16 años y señala a famoso productor
El cantante se sinceró sobre la experiencia que sufrió durante su juventud, cuando presuntamente fue víctima de acoso por parte de un hombre mucho mayor.
Tras las desafortunadas declaraciones que hizo sobre el caso de Sasha Sökol, Charly López reconoció que el acoso es un tema que incluso a él le tocó vivir en carne propia cuando era muy joven. Fue así que compartió que a los 16 años, el productor Enrique Gomez Vadillo supuestamente le hizo propuestas indebidas y está seguro de que a otros compañeros también quiso convencerlos con promesas.