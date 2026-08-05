Charly López revela que vivió acoso a los 16 años y señala a famoso productor

Tras las desafortunadas declaraciones que hizo sobre el caso de Sasha Sökol, Charly López reconoció que el acoso es un tema que incluso a él le tocó vivir en carne propia cuando era muy joven. Fue así que compartió que a los 16 años, el productor Enrique Gomez Vadillo supuestamente le hizo propuestas indebidas y está seguro de que a otros compañeros también quiso convencerlos con promesas.