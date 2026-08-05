Receta de pollo al limón con ajo y miel: paso a paso para preparar este platillo delicioso
Si quieres probar una comida con muchísimo sabor, pero sin tener que pasar horas en la cocina, el Chino tiene una receta imperdible que se volverá tu favorita.
El Chef Ismael Zhu nos deleitó con un exquisito pollo al limón con ajo y miel, una gran opción para sorprender a la familia con una comida diferente y con una explosión de sabores en el paladar. Y además de que está listo en poco tiempo, es una receta muy llenadora porque se acompñana con una guarnición de arroz blanco.