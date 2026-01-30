¡Con pie y medio en el altar! Leonardo García y Flaminia Villagrán revelan detalles de su próxima boda
Luego de conservar una relación estable durante años, Leonardo García y Flaminia Villagrán llegarán al altar y la pareja revela detalles de la boda de ensueño.
Luego de conservar una relación estable durante años, Leonardo García y Flaminia Villagrán llegarán al altar y la pareja revela detalles de la boda de ensueño. Entre otras cosas, contaron que planean ‘tirar la casa por la ventana’ en Acapulco y Guatemala con padrinos ya elegidos.