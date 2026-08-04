Lorena Meritano cuenta que su vida sexual se afectó por el cáncer y habla de Yolanda Andrade

La actriz Lorena meritano se sometió a una doble mastectomía entre 2014 y 2016, un periodo que no solo la desgastó físicamente, sino también en la parte emocional. Y es que desde su experiencia, todos estos cambios en su cuerpo provocaron que su vida sexual se volviera complicada al cruzarse con hombres que no eran comprensivos. Otro tema que tocó, fue sobre el estado de salud de Yolanda Andrade, su expareja y mencionó que no cree en los rumores de que le hicieron brujería.