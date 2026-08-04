Tratamiento con ácido hialurónico para lóbulos delgados y perforaciones muy abiertas
Conoce todo sobre las alternativas clínicas para solucionar los lóbulos desgastados por el uso de aretes muy pesados.
Si te pasa que tus oídos se ven “caídos” porque te pones muchos aretes pesados, los tratamientos con ácido hialurónico y bioestimuladores son una excelente alternativa para regenerarlos sutilmente. En Ponte Bonita, Kristal Silva y su invitada experta enseñaron que se trata de una alternativa práctica y sin dolor.