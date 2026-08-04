Sherlyn asegura que está soltera, ¡pero su hijo la balconea y dice que sí tiene novio!

La vida sentimental de Sherlyn está dando de qué hablar ahora que se rumora que estrenó galán hace poco y estaría muy enamorada de un misterioso hombre. Y a pesar de que ella trató de negarlo y hasta dijo sentirse plena con la soltería, no se esperaba que su pequeño hijo André la pondría en evidencia, ya que él mismo quiso hablar ante las cámaras y afirmó que la cantante sí tiene novio.

