Venganzas en MasterChef 24/7: Lancer planea desquitarse de Luis y Daniela no quiere seguir

Por primera vez en MasterChef 24/7, Lancer se ganó el Pin gracias a su desempeño en la cocina. Y todo indica que el cocinero no piensa desaprovechar sus beneficios para saldar cuentas pendientes y junto a Michelle, ya están pensando cómo vengarse de toda la cizaña que ha metido en su relación. Por otra parte, a Daniela se le está haciendo muy difícil seguir adelante y hasta le pidió a sus fans que dejen de votar por ella.