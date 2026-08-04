Venganzas en MasterChef 24/7: Lancer planea desquitarse de Luis y Daniela no quiere seguir
Aunque ya se libró del Pin Negro, Luis podría seguir pagando las consecuencias de sus actos ahora que Lancer quiere venganza por afectarlo.
Por primera vez en MasterChef 24/7, Lancer se ganó el Pin gracias a su desempeño en la cocina. Y todo indica que el cocinero no piensa desaprovechar sus beneficios para saldar cuentas pendientes y junto a Michelle, ya están pensando cómo vengarse de toda la cizaña que ha metido en su relación. Por otra parte, a Daniela se le está haciendo muy difícil seguir adelante y hasta le pidió a sus fans que dejen de votar por ella.