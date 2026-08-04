¡La competencia se vivió al límite! Disfruta de los mejores momentos del Sin Palabras de este 4 de agosto
Ninguno de los equipos se quiere quedar atrás y la competencia se encendió durante la dinámica del Sin Palabras en búsqueda de conquistar el marcador.
Los primeros días del mes pueden marcar la diferencia en el rumbo del Sin Palabras y por eso es que los equipos están dándolo todo para acumular puntos. Sin embargo, este martes 4 de agosto, la victoria se la llevó el equipo del “Pueblo” y planean seguir triunfando.