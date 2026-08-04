Receta de sándwich de hamburguesa triturada: un platillo delicioso para hacer en vacaciones
Comer rico no tiene que ser aburrido y para muestra, la receta de Ismael Zhu de sándwich con carne de hamburguesa pareparada que se hace fácil y rápido.
Si se te están terminando las ideas para hacerle de comer a tus hijos en estas vacaciones, el Chino nos enseñó cómo hacer un sándiwch de hamburguesa triturada, pero con pan de hot dog para que sea muy divertido. El secreto para que quede delicioso es sazonar bien la carne y añadir vegetales para que el platillo quede bien equilibrado.