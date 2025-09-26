¿Con actitud, pero desafinado? Luis Fernando Peña cantó “Qué locura enamorarme de ti” en La Academia VLA

inklusion logo Sitio accesible
Luis Fernando Peña puso a todos a bailar en La Academia VLA cantando “Qué locura enamorarme de ti”, una muy exigente canción de salsa. Mientras María del Sol resaltó su gran actitud, Sylvia Pantoja sentenció que la desafinación opacó su actuación.

