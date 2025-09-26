¿Con actitud, pero desafinado? Luis Fernando Peña cantó “Qué locura enamorarme de ti” en La Academia VLA
Luis Fernando Peña puso a todos a bailar en La Academia VLA cantando “Qué locura enamorarme de ti”, pero Sylvia Pantoja subrayó sus desafinaciones.
Luis Fernando Peña puso a todos a bailar en La Academia VLA cantando “Qué locura enamorarme de ti”, una muy exigente canción de salsa. Mientras María del Sol resaltó su gran actitud, Sylvia Pantoja sentenció que la desafinación opacó su actuación.
