Luis Roberto Guzmán reveló la razón más poderosa por la que no quiere tener hijos en su vida.

Pese a que Luis Roberto Guzmán se ha caracterizado por mantener su vida personal muy alejada de los reflectores, dio a conocer la razón más poderosa por la que no quiere tener hijos y esa es la sobrepoblación en el mundo.

El actor confesó que entre sus planes de vida no se encuentra la paternidad y no es porque no le gusten los niños, sino todo lo contrario, es la sobrepoblación que hay tanto en el país como en el mundo entero.

Somos muchos en este planeta, demasiados. Más que tener, diría yo que hay que quitar... ¿Hacia dónde vamos? Este nivel de sobrepoblación y además no nos damos cuenta de lo insignificantes que somos

Luis Roberto Guzmán pide respeto a su decisión

Luis Roberto Guzmán dijo que respeta a sus compañeros y compañeras que sí han decidido tener una familia y pide ese mismo respeto para su forma de pensar. El actor de 47 años también confesó que perdió a su papá siendo un niño y esa fue una experiencia traumática para él.

Tiene que ver con muchas carencias, desde mi lugar, de las cosas que yo atravesé como niño. La soledad que yo viví y dónde me tuve que enfocar para no sentirme así

El protagonista de ‘El Pantera’ aclaró que no suele hablar mucho de su vida privada, porque una cosa es su carrera de actor y otra su vida personal, tal como lo haría un médico, un abogado o un profesional de otra área.

