Chef Lili Cuéllar se despide de los cocineros del Top 5 con PODEROSO mensaje: ‘Gracias infinitas’ (VIDEO)

La Chef Lili Cuéllar se puso sentimental y, luego de dirigir las actividades del último Jueves de Delivery de MasterChef 24/7, le dedicó unas tiernas palabras de despedida a los cuatro cocineros (debido a la ausencia de Michelle) que participaron en la actividad... ¡les dio las gracias y les recordó la importancia de dar mucho amor!

