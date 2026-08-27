Chef Lili Cuéllar se despide de los cocineros del Top 5 con PODEROSO mensaje: ‘Gracias infinitas’ (VIDEO)
La “Maestra de Fuego” le hizo un encargo muy especial a sus alumnos, que tuvieron una notoria evolución en materia de postres
La Chef Lili Cuéllar se puso sentimental y, luego de dirigir las actividades del último Jueves de Delivery de MasterChef 24/7, le dedicó unas tiernas palabras de despedida a los cuatro cocineros (debido a la ausencia de Michelle) que participaron en la actividad... ¡les dio las gracias y les recordó la importancia de dar mucho amor!