“El sol sale para todos": Ramón, hijo de Vicente Fernández Jr, reclama su lugar en una de las dinastías más famosas

La dinastía Fernández sigue fortaleciendo su presencia en la industria musical y el que ya debutó formalmente como cantante, es Ramón, uno de los hijos de Vicente Fernández Jr. El joven tuvo su primera presentación ante los medios e interpretó algunos de los temas más famosos del “Charro de Huentitán”, pero aclaró que su intención es lanzar canciones propias y aseguró que tampoco busca competir con ninguno de sus primos.