Polémica en MasterChef 24/7, ¿TODOS contra Daniela?; esto pasó después de que el público la salvó de la ELIMINACIÓN

La gala de eliminación de MasterChef 24/7 estuvo repleto de polémicas, empezando por la salvación de Daniela, quien aseguró una semana más en la competencia gracias a los votos del público. Sin embargo, esta decisión no dejó nada contentos a los jueces y el Chef Herrera hasta lo calificó como “bizarro”. La eliminada fue Jazmín, quien visitó el foro de Venga la Alegría y confesó que su peor error fue tomar fondo de pescado para preparar el arroz.