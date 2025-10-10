inklusion logo Sitio accesible
Mariana Ochoa reacciona a la polémica del regreso de JNS o Jeans

Mariana Ochoa reaccionó y tomó postura sobre la polémica del regreso de Jeans o JNS. Además, lanzó su ‘pronóstico’ sobre el regreso de la agrupación de pop.

Después de que comenzara una auténtica ‘guerra’ de declaraciones entre los Borovoy, los Sirvent y Karla Díaz, por el regreso de Jeans o JNS, Mariana Ochoa reaccionó y tomó postura sobre la polémica. Además, lanzó su ‘pronóstico’ sobre el regreso de Jeans.

