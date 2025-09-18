"¡Nos ‘apuñaló'!”, Mariana Ochoa responde por ‘el beso de Judas’ que ventiló Ari Borovoy

Después de que Ari Borovoy revelará que recibió ‘el beso de Judas’ por parte de una de sus compañeras de OV7, Mariana Ochoa rompió el silencio. Entre otras cosas, la cantante aseguró que él ha llamado ‘traicioneros’ a varios excompañeros siendo él quien los habría ‘apuñalado’ por la espalda. Además, contó que Ari Borovoy comenzó en el negocio de la música gracias a ellos.