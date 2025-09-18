Belinda revela importante problema de salud. ¿Estará en las funciones de “Mentiras”?

A través de sus historias de Instagram, Belinda compartió que recientemente enfrentó una importante lesión: tiene un menisco roto. La cantante simplemente se limitó a escribir la condición en que está y compartió una foto de su pierna izquierda envuelta en una férula.

Aunque ella también mandó un mensaje a sus seguidores para dejar claro que pondrá todo su esfuerzo para cumplir con sus compromisos laborales, el fandom ha manifestado su preocupación y piden más detalles del estado de salud de la cantante.

Belinda revela que tiene un menisco roto

No queda claro cómo se lesionó la intérprete ni hace cuánto tiempo, pero esto explica la ausencia de posts de Beli en los últimos días. En una historia que ya no está disponible, la cantante escribió anteriormente: “me sacaron todo este líquido de la rodilla. No sé cómo lograré todo lo que tengo que hacer en tan poco tiempo”.

Belinda aclaró que sí estará en las funciones programadas de “Mentiras”, a partir del enorme éxito que tuvo la versión televisiva de la obra. “Ese es un compromiso súper importante y estaré bien para dar lo mejor de mí”, dijo.

Crédito: Captura de Instagram

Belinda recordó que en ocasiones el trabajo de los artistas “no es tan fácil como parece, hay mucho esfuerzo y sacrificio”. Sin embargo, reiteró que dará su 100% para estar bien en “Mentiras” y los proyectos de los próximos meses.

Esta lesión llega en un momento de máxima actividad para Belinda. Recientemente estrenó su álbum “Indómita” y está promocionando sus colaboraciones con Sebastián Yatra y Snow Tha Product. Por si fuera poco, ya anunció que habrá una canción con Danna y Kenia Os, además de que tiene planeado pasar unos meses en España para grabar la serie donde interpretará a la emperatriz Carlota.

El último post que hizo Belinda en Instagram antes de revelar su menisco roto, fue un carrusel de fotos el 8 de septiembre. Antes de eso había sido muy viral al aparecer en el escenario con Shakira durante uno de sus conciertos en México.