Con esta planta podrás alejar a los mosquitos de tu casa

En nuestro hogar buscamos descansar, relajarnos y recuperar las energías que gastamos en la calle. Sin embargo, ese descanso puede ser interrumpido por visitantes indeseados como los mosquitos y es por ese motivo que, buscando prevenir enfermedades, expertos aconsejan recurrir a una planta como efectivo repelente.

En épocas en que el calor es protagonista, la vida de las personas puede presentar ciertos desafíos como el de enfrentar a determinados insectos. Los mosquitos forman parte de estos y, cada año, los gobiernos inician campañas para alertar a la población.

¿Cómo es que los mosquitos llegan a nuestra casa?

Gobiernos como el de México abordan cada año la proliferación de los mosquitos y las enfermedades que estos insectos pueden ocasionar. Desde el Centro Nacional de Prevención de Desastres remarcan que el agua estancada, la reducida higiene, así como la acumulación de residuos sólidos y aguas negras crean condiciones favorables para la aparición y proliferación de estas plagas, las cuales pueden ser portadoras de enfermedades.

Es en este punto que, para evitar la proliferación de mosquitos y otras plagas en nuestro hogar, aconsejan seguir recomendaciones como inspeccionar los alrededores de la vivienda para identificar y eliminar posibles lugares que puedan usar para habitar o reproducirse; eliminar los estancamientos de agua; mantener a los animales domésticos fuera de la vivienda y controlar su higiene; colocar la basura en botes y mantenerlos tapados, y colocar mosquiteros en ventanas y puertas, entre otras.

¿Qué planta actúa como repelente contra los mosquitos?

Más allá de estas acciones que se pueden realizar para combatir a los mosquitos, expertos en botánica aconsejan incluir en nuestro jardín una planta que tiene un gran poder como repelente. Se trata de la citronela, especie con un fuerte aroma cítrico que ahuyenta a estos insectos.

La citronela no requiere de muchos cuidados, siempre y cuando se la coloque en un lugar con luz solar, buen drenaje y un riego regular. Esta planta es ideal para colocarlas cerca de puertas o ventanas, logrando que su aroma ingrese al hogar y funcione como un repelente natural contra los mosquitos.

Esta planta aromática no debería de faltar en tu hogar si lo que buscas es prevenir la proliferación de mosquitos y mantener un aroma agradable en los ambientes que frecuentas. La citronela puede convertirse en tu mejor aliada.