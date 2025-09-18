Filtran qué dice la demanda de Isabella Ladera a Beéle por el video íntimo filtrado

El polémico video explícito de Isabella Ladera y Beéle que se filtró dio un nuevo giro con la demanda que se presentó. Esto debido a que la influencer ya procedió legalmente en contra de su expareja por supuestamente haber vulnerado su integridad, señalándolo como uno de los principales responsables de publicar el material.

Por lo mediática que se ha tornado la situación y al tratarse de dos figuras públicas, el contenido de la demanda salió a la luz. A través de su cuenta oficial de Instagram, la modelo venezolana compartió un escrito en el que se detalla que las acciones legales hacia Brandon de Jesús López Orozco están motivados en la invasión a la privacidad que ejerció en contra de su representada.

“La filtración no autorizada de grabaciones íntimas ha causado un profundo daño emocional y reputacional. Tenemos la intención de ejercer todos los recursos legales disponibles bajo la ley de Florida, incluyendo acciones por invasión a la privacidad, ciberacoso sexual, imposición intencional de angustia emocional y negligencia”, se lee en este escrito que lleva la firma del despacho de abogados a cargo de su caso.

Instagram / @isabella.ladera Isabella Ladera denunció a Beéle por la divulgación de un video íntimo que grabaron cuando eran pareja

En otro párrafo, se expone un fragmento de la declaración de Isabella Ladera, quien condenó que se utilicen estas cuestiones tan delicadas para tratar de sacar un beneficio propio.

“Nadie debería aprovecharse de la vulnerabilidad de otro para generar dinero o contenido. Esto no es entretenimiento, es un delito y lo único que deja son cicatrices”, sería el argumento principal presentado por la modelo venezolana.

Instagram / @isabella.ladera, @beele Isabella Ladera acusó a Beéle de atentar contra su dignidad con el clip íntimo que se filtró

Cabe recordar que la influencer ya había expresado su conmoción por esta invasión a su intimidad, en especial porque consideraría que se trató de un ataque de Beéle con el fin de perjudicarla tras su separación.

¿Quién filtró el video explícito de Isabella Ladera y Beéle? Esto se sabe

Tras la publicación de estos clips privados, surgieron numerosas teorías respecto a quiénes serían los responsables. Por su parte, Isabella Ladera apuntó directamente en contra de Beéle, argumentando que él era la única persona que tenía acceso a dichas imágenes, y según información de Billboard, fue él quien la persuadió para grabarse en la intimidad.

Instagram / @beele, @isabella.ladera Desde un principio, Beéle negó haber participado en la filtración de su video explícito con Isabella Ladera

Al respecto, el cantante colombiano prefirió no abordar este tema de manera frontal, sino que se limitó a publicar un comunicado de su equipo de abogados en el que negó todos los señalamientos y advirtió con tomar medidas legales para esclarecer la situación.

Ahora que finalmente se difundió la demanda de Isabella Ladera, su postura sigue siendo la misma y Brandon de Jesús López Orozco, nombre real de Beéle, no ha dado nuevas declaraciones.