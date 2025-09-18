Marianne Gonzaga bloquea a Valentina Gilabert y dice que la modelo quería hacer una entrevista juntas

A un día de que Valentina Gilabert publicara un video condenando los comentarios de odio en su contra, Marianne Gonzaga le respondió. La influencer expuso supuestas conversaciones que ambas tuvieron luego de que ella salió del centro para menores donde estuvo recluida.

“Estoy harta de que se hable de mí de esa manera”, había dicho Valentina en su último video. La modelo recordó que a Marianne se le impuso la orden de no hablar de su víctima y agregó: “tengo 16 marcas en mi cuerpo que comprueban que soy víctima de un ataque”.

“Recibo amenazas todo el día”, Valentina Gilabert aún recibiría mensajes de Marianne Gonzaga TV Azteca [VIDEO] Valentina Gilabert asegura que recibe amenazas de muerte por parte de Marianne Gonzaga, quien dice que fue Valentina quien le pidió que se encontraran.

Marianne Gonzaga dice que Valentina Gilabert quería hacer una entrevista juntas

En un nuevo video publicado en TikTok y un par de historias de Instagram, Marianne Gonzaga asegura que Valentina Gilabert la buscó cuando salió del centro para menores y que incluso le pidió que hicieran una entrevista ellas dos juntas; compartió la captura de una supuesta conversación que tuvieron, donde la modelo le reenvió la invitación de un medio de comunicación.

“Si tanto miedo me tuvieras, ¿por qué cuando yo salí me querías ver en una cafetería?”, dijo la influencer en su video, en respuesta directa a una publicación donde Valentina asegura tener miedo de otro ataque a su integridad. Según Marianne, tras salir del centro para menores ellas se vieron en una cafetería y platicaron “bien” por alrededor de 2 horas.

Crédito: Captura de Instagram

Gonzaga dice que Valentina Gilabert comenzó a llamarla y contactarla meses después del ataque, que “agarró una confianza para marcarme para contarme que se peleaba con mi ex”. Supuestamente, también le mandaba fotos con Emma, la hija de Marianne y José Saíd Becerril.

La influencer niega estar incitando al odio y asegura que hoy en día ha aprendido a controlar sus impulsos, a pesar de que no niega el delito que cometió. También dijo en sus historias de Instagram que prefirió bloquear a Valentina Gilabert para evitar que le siga escribiendo.