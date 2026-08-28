¡Así arrancó la clase que unió a Diego Niño, Édgar Núñez y Lili Cuéllar en MasterChef 24/7! (VIDEO)

Los “Maestros del Fuego” Diego Niño, Édgar Núñez y Lili Cuéllar visitaron la Cocina Oculta de MasterChef 24/7 por última vez para impartir una clase especial en donde trabajaron con los finalistas rumbo a la Gala de este domingo donde se decidirá quién se lleva el primer lugar, ¡así explicaron la dinámica!

