¿Cambió de opinión? Así reaccionó Maribel Guardia al ser cuestionada sobre el collar que haría con las cenizas de su hijo

Luego de que Maribel Guardia dijera que se haría un collar con las cenizas de su hijo, la actriz fue cuestionada y contó una linda anécdota sobre su hijo.

Luego de que Maribel Guardia dijera que se haría un collar con las cenizas de su hijo, la actriz fue cuestionada al respecto y, al parecer, habría cambiado de opinión. Por otro lado, contó que hará algo especial para su hijo dentro de las festividades del Día de Muertos. Además, detalló una linda anécdota de cuando su hijo se le habría manifestado.

