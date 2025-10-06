Jawy Méndez se enternece con su hermano y su novia antes de La Granja VIP: sus dulces mensajes

Jawy Méndez recibió una visita muy especial en el set del programa Venga la Alegría: Fin de Semana , matutino que lo despidió previo al estreno de La Granja VIP en TV Azteca: ¡la novia y el hermano del conductor acudieron al set para dedicarle las palabras más especiales ante esta nueva aventura!

La Granja VIP: Jawy Méndez advirtió que provocará “peleas, llantos, tristezas, felicidad” TV Azteca [VIDEO] Jawy Méndez, el segundo granjero confirmado para La Granja VIP, reveló sus sentimientos por participar en un reality 24/7. ¡Ojo a lo que dijo de Alfredo Adame!

¿Qué dijeron la novia y el hermano de Jawy Méndez antes de La Granja VIP?

Este domingo 05 de octubre, el equipo de Venga la Alegría: Fin de Semana apapachó a Jawy Méndez con una despedida llena de buenas vibras para desearle lo mejor ahora que se separará del programa matutino para unirse a la aventura campestre más intensa de su carrera... ¡pero no lo hicieron solos, también contaron con la presencia de Daniela Loaiza e Isaac Méndez!

Nuestro adorado Jawy no pudo evitar sentirse conmovido cuando su novia y su hermano se hicieron presentes en el set de Venga la Alegría: Fin de Semana de una forma totalmente sorpresiva para recordarle que su familia lo respalda en La Granja VIP:

“Queremos darte buenas vibras, que te vaya padre, te vamos a extrañar un montón, y aprovechar también para felicitarte por tu cumple y nada... buena vibra”, le dijo Isaac a su hermano Jawy visiblemente emocionado.

Daniela Loaiza, por su parte, le recordó al conductor que él siempre cumple con sus metas y La Granja VIP no será la excepción: “Te va a ir muy bien, lo vas a lograr porque tú todo lo que te propones lo logras, siempre”, declaró.

“Mi hermano es mi mano derecha desde siempre, desde niños. Es más chico que yo, sin embargo siempre ha sido como mi ancla”, contó Jawy, quien como ves está más que listo para decirle adiós al glamour e integrarse a La Granja VIP.

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

La Granja VIP con Jawy Méndez como una de las celebridades dispuestas a luchar, trabajar y ensuciarse para llegar a la final se estrena el próximo domingo 12 de octubre del 2025 a las 08:00 de la noche a través de la señal de Azteca UNO con transmisiones 24/7 en Disney+: ¡no te pierdas este reality!