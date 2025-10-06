¿Luisito Comunica tiene Alzheimer? Esto dijo el influencer sobre su estado de salud

En los últimos días un rumor sobre Luisito Comunica circuló en redes sociales y tomó tal fuerza que él mismo tuvo que salir a aclararlo. A raíz de un clip donde repite una frase muchas veces, se dijo que el influencer padecía Alzheimer.

Surge el rumor de que Luisito Comunica padece Alzheimer

Algunos videos en redes sociales como TikTok dejaron inquietos a los seguidores de Luisito Comunica al asegurar que vivía con Alzheimer. Esto se debe a un clip donde, en medio de una grabación en un puesto de piñatas, el creador de contenido repite una misma frase varias veces pero con distintas entonaciones. Dice “vamo’a darle”, pero nunca llega a pegarle a la piñata.

Algunos usuarios de redes interpretaron esta repetición como un comportamiento errático y lo asociaron con Alzheimer, un tipo de demencia que afecta la memoria, el pensamiento y el comportamiento.

Luisito Comunica aclara que NO tiene Alzheimer

El influencer publicó un video en su cuenta de Instagram donde aclara su situación de salud, pues aseguró que le habían mandado muchas veces el clip del puesto de piñatas. “No, no tengo Alzheimer ni nada similar, aunque se aprecia su preocupación”, dijo.

Luisito explicó que ese video proviene de la grabación de un comercial, no de alguna transmisión en vivo, y que todo lo que vemos es un set. “Incluso el puesto de piñatas no es un puesto real”.

El influencer precisó que cuando se graba material de ese tipo es muy común que te pidan repetir la misma frase con diferentes entonaciones para que se acomode de acuerdo con el ritmo de la edición. Sería mucho más tardado grabar las diferentes entonaciones haciendo diferentes tomas, por lo que la persona a cuadro repite las frases de corrido.

Esta sería la razón por la que Luisito Comunica repetía la misma idea con diferentes palabras y no ejecutaba la acción de romper la piñata. “Así es como surgió aquel bello momento, mi memoria está bien por ahora”, reafirmó.