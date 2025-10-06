Si no haces este ritual en Luna Llena, te perderás de toda su energía: aprovéchala, paso a paso

Este martes 7 de octubre, la Luna Llena en Aries, también conocida como Luna de la Cosecha, se presenta con una superpotencia celestial, ideal para soltar lo que ya no te sirve y recargar energías para todo lo que viene. Es el momento perfecto para hacer limpieza emocional, dejar atrás lo viejo y abrir espacio para lo nuevo. Y para eso, nada mejor que un ritual sencillo pero poderoso.

El ritual de Luna Llena que te llenará de poder: ¿cómo se hace?

Para este octubre, un ritual de Luna Llena centrado en liberación y renovación es perfecto, ya que coincide con la transición de primavera en el hemisferio sur y con la sensación de cierre y preparación de nuevos ciclos.

Aunque cada signo puede darle su propio enfoque, Horóscopo Negro señala algunos pasos generales que permiten establecer una conexión profunda con los astros y así aprovechar al máximo este momento poderoso.



1. Prepara tu espacio:

Busca un lugar tranquilo, preferentemente al aire libre, donde puedas ver la Luna. Coloca una vela blanca o plateada (representando la claridad) y un recipiente con agua (para la limpieza). Si tienes piedras como cuarzo, cristal o jaspe rojo, súmalas para potenciar la energía.



2. Escribe tus intenciones:

Tómate un momento para reflexionar sobre lo que quieres soltar: miedos, hábitos, relaciones o situaciones que ya no te aportan. Escríbelo en un papel y, con cuidado, quémalo con la llama de la vela. Este acto simboliza la liberación de esas cargas.

Fuente: Canva Escribir intenciones y conectar con los deseos es una forma perfecta de hacerle honor a la Luna llena

3. Agradece y manifiesta lo nuevo:

En otro papel, escribe lo que deseas atraer: paz, amor, éxito, salud, lo que sea que te haga bien. Léelo en voz alta, visualízalo con intensidad y, si te sientes cómodo, quémalo también. Este acto representa la aceptación de lo nuevo que está por venir.



4. Cierra con gratitud:

Deja que la vela se consuma por completo. Mientras lo hace, agradece a la Luna por su luz y energía. Si usaste agua, puedes regar tus plantas con ella al día siguiente, simbolizando el crecimiento y la renovación.

Esperanza Gracia afirma que este ritual te ayudará a soltar lo que ya no te aporta y, al mismo tiempo, a reconectarte contigo mismo, preparándote para recibir nuevas oportunidades y enfrentar desafíos con claridad y confianza.

¿Cómo podemos protegernos de energías negativas mientras absorbemos las positivas de esta Luna?

Protegerse de energías negativas no significa aislarse del mundo, sino aprender a filtrar lo que recibes. Una buena forma de hacerlo es creando un escudo personal: puedes imaginar una burbuja de luz a tu alrededor que actúe como filtro, dejando pasar solo lo positivo y rechazando lo que te resta energía.

Esta visualización ayuda a enfocar tu mente y emociones, reforzando tu sensación de control y bienestar.

Fuente: Canva El cuarzo es perfecto para cargarte de las buenas energías de la Luna Llena

Además, hay herramientas que potencian esta protección. Cuerpo y Mente indica que cristales como el cuarzo o la amatista, hierbas como la salvia o el romero, e incluso incienso, pueden ser aliados poderosos.

Para esto, nada mejor que ritualizarlos durante la Luna Llena, por ejemplo, encendiéndolos mientras meditas o escribes tus intenciones, no solo limpia tu espacio físico, sino que también ayuda a oxigenar tu energía y a mantenerte receptivo a todo lo positivo que esta fase lunar ofrece.

¿Qué prácticas sencillas podemos incorporar en nuestra rutina para mantener la fuerza de esta Luna durante toda la temporada?

No hace falta complicarse: unos minutos de meditación diaria, respiración consciente o escribir tus intenciones en un diario pueden ser suficientes para mantenerte enfocado y conectado con tu energía personal.

Estas prácticas te permiten procesar emociones, organizar tus metas y mantener la claridad mental.

Fuente: Canva Este ritual de Luna Llena puede liberarte de las malas energías y absorber su potencia

También puedes sumar mini rituales semanales que refuercen esta energía: encender una vela mientras reflexionas sobre tus avances, colocar un cristal en tu escritorio, o simplemente tomar un momento cada día para agradecer lo que tienes.

Con estas acciones, mantienes la energía positiva fluyendo, refuerzas tu motivación y llegas a cada día con más fuerza, claridad y buena vibra.