Estos son los 5 cortes de pelo que te hacen ver más joven y serán tendencia este otoño

Durante el verano, el cabello puede sufrir maltrato propio del calor y la exposición al sol, además del resecamiento producido por las piscinas y el mar. En este sentido, el otoño se vuelve una estación especial para renovar el look y sanear las puntas y la melena en general a través de diversos cortes de pelo.

Este hombre hace arte en el cabello de grandes celebridades [VIDEO] Karina Nova platicó con Jorge Mendoza, quien dibuja en el cabello de las personas y ya es llamado ‘El peluquero y barbero de las estrellas’.

Si bien siempre es recomendable consultar con un estilista profesional para que cada persona encuentre el corte de pelo que mejor se adapte al tipo de cabello (fino, grueso, liso, ondulado o rizado), lo cierto es que existen algunos looks que están marcando tendencia en este otoño 2025 que lleva pocas semanas.

Te puede interesar: ¡En una zapatilla gigante! Así fue el ICÓNICO debut de Belinda en Mentiras All Stars ⁠⁠

Los 5 cortes de pelo que rejuvenecen y serán tendencia este otoño 2025

Estos son los cortes de cabello que están dando qué hablar y marcan las principales tendencias 2025. Si bien no son novedad, son clásicos que se reivindican cada año como las mejores opciones para rejuvenecer el rostro y sanear el pelo después del daño producido en verano.

Long bob con capas

Este corte es perfecto para quienes no quieren el bob tradicional y prefieren un poco más larga la melena. Llega a la altura de los hombros y en otoño se luce con capas suaves que aportan movimiento. Crea la ilusión de volumen que rejuvenece.

Bob francés

Este corte chis llega justo a la mandíbula y se acompaña de puntas ligeramente desfiladas. Estiliza el rostro y otorga elegancia. Es versátil, ya que se puede lucir liso o con ondas.

Shaggy

Este corte de cabello inspirado en los 70 siempre se reivindica en cada estación del año. Es desenfadado y se logra con capas y un fleco ligero que enmarca el rostro. No requiere demasiado peinado, ya que se luce relajado y natural. Es sin duda uno de los que más rejuvenece.

Pixie

Según la información compartida por Elle, Pedro Moreno, estilista capilar y Education Manager de los salones Jean Louis David, indicó que el clásico pixie ha vuelto para las personas más osadas que quieran cambiar el look de manera radical. Es un corte moderno y de tipo corto con puntas texturizadas. Se puede lucir con fleco largo hacia un costado. Es atrevido, fresco y práctico. Favorece mucho a mujeres de más de 40 años porque ilumina el rostro y resalta los ojos.

Corte con fleco cortina

Cualquier corte se puede combinar con este estilo. El fleco cortina suaviza las facciones, resalta los pómulos y da un efecto lifting instantáneo. Se adapta a cortes largos y medias melenas. Siempre es tendencia por las personas que lo eligen para lucir el cabello en otoño.

Te puede interesar: Las 7 ideas para lograr que tu cocina se vea cara y como nueva, pero sin invertir mucho

¿Por qué cortar el cabello en otoño?

Muchas personas cortan su cabello en otoño para sanear las puntas y los daños producidos por las rutinas de verano. Pero también es una acción que se vincula con una renovación anímica o energética en general. Estos son algunos beneficios que reportan los estilistas acerca del cortar el pelo en la estación otoñal: