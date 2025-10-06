Estos son los 5 cortes de pelo que te hacen ver más joven y serán tendencia este otoño
Con la llegada del otoño, muchas personas deciden renovar su look para revitalizar el cabello luego de los daños producidos por el sol y el calor del verano. Estos son los 5 cortes de pelo que rejuvenecen y están marcando tendencia.
Durante el verano, el cabello puede sufrir maltrato propio del calor y la exposición al sol, además del resecamiento producido por las piscinas y el mar. En este sentido, el otoño se vuelve una estación especial para renovar el look y sanear las puntas y la melena en general a través de diversos cortes de pelo.
Si bien siempre es recomendable consultar con un estilista profesional para que cada persona encuentre el corte de pelo que mejor se adapte al tipo de cabello (fino, grueso, liso, ondulado o rizado), lo cierto es que existen algunos looks que están marcando tendencia en este otoño 2025 que lleva pocas semanas.
Los 5 cortes de pelo que rejuvenecen y serán tendencia este otoño 2025
Estos son los cortes de cabello que están dando qué hablar y marcan las principales tendencias 2025. Si bien no son novedad, son clásicos que se reivindican cada año como las mejores opciones para rejuvenecer el rostro y sanear el pelo después del daño producido en verano.
Long bob con capas
Este corte es perfecto para quienes no quieren el bob tradicional y prefieren un poco más larga la melena. Llega a la altura de los hombros y en otoño se luce con capas suaves que aportan movimiento. Crea la ilusión de volumen que rejuvenece.
@valquinterom La Dyson + rollos es la clave para que el corte se vea perfecto 🎀✨💗 #longbobwithlayers #layershaircut #shorthairtutorial #shorthairwithlayers ♬ sonido original - Valeria | Beauty Blogger
Bob francés
Este corte chis llega justo a la mandíbula y se acompaña de puntas ligeramente desfiladas. Estiliza el rostro y otorga elegancia. Es versátil, ya que se puede lucir liso o con ondas.
@kianymora Omgggg! Me hice el corte French bob y así me quedó ♥️♥️ #corte #frenchbob #cortebob #bob #cortedepelo #cambiodelook #antesydespues ♬ sonido original - kianymora
Shaggy
Este corte de cabello inspirado en los 70 siempre se reivindica en cada estación del año. Es desenfadado y se logra con capas y un fleco ligero que enmarca el rostro. No requiere demasiado peinado, ya que se luce relajado y natural. Es sin duda uno de los que más rejuvenece.
Pixie
Según la información compartida por Elle, Pedro Moreno, estilista capilar y Education Manager de los salones Jean Louis David, indicó que el clásico pixie ha vuelto para las personas más osadas que quieran cambiar el look de manera radical. Es un corte moderno y de tipo corto con puntas texturizadas. Se puede lucir con fleco largo hacia un costado. Es atrevido, fresco y práctico. Favorece mucho a mujeres de más de 40 años porque ilumina el rostro y resalta los ojos.
Corte con fleco cortina
Cualquier corte se puede combinar con este estilo. El fleco cortina suaviza las facciones, resalta los pómulos y da un efecto lifting instantáneo. Se adapta a cortes largos y medias melenas. Siempre es tendencia por las personas que lo eligen para lucir el cabello en otoño.
¿Por qué cortar el cabello en otoño?
Muchas personas cortan su cabello en otoño para sanear las puntas y los daños producidos por las rutinas de verano. Pero también es una acción que se vincula con una renovación anímica o energética en general. Estos son algunos beneficios que reportan los estilistas acerca del cortar el pelo en la estación otoñal:
- Repara daños efectuados por el sol, cloro y sal que pueden dejar el pelo seco y dañado. Cortar las puntas es una excelente manera de devolver vitalidad.
- Renueva el estilo: los cortes con carácter, volumen y sofisticación marcan la tendencia de la renovación de las personas.
- Tendencias: es una temporada que trae cortes adaptables y texturizados con capas suaves y estilos de bajo mantenimiento.
- Facilita el peinado: los nuevos cortes de pelo suelen ser más dinámicos y fáciles de peinar o estilizar con secado al aire. Ofrecen un estilo moderno sin esfuerzo.