¿Maribel Guardia fue infiel con un actor más joven? ¡Así reaccionó la actriz y cantante!

Recientemente, en un canal de YouTube ventilaron que Maribel Guardia habría sido infiel a Marco Chacón con un hombre más joven. Al respecto, la actriz y cantante respondió en redes sociales enviando un mensaje claro a quienes esparcieron el rumor. Cabe mencionar que el actor, quien supuestamente sería el tercero en discordia, también reaccionó ante el señalamiento.