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Maribel Guardia fijó su postura sobre los centros de convivencia para ver a su nieto José Julián

Luego de revelar cómo se la ha manifestado su hijo recientemente, Maribel Guardia fue cuestionada sobre posibles encuentros con su nieto en un centro de convivencia.

Maribel Guardia recordó el tercer aniversario luctuoso de su hijo Julián Figueroa y reveló cómo se la ha manifestado recientemente. Por otro lado, la consagrada actriz fue cuestionada sobre posibles encuentros con su nieto en un centro de convivencia, si así lo determinara la autoridad.

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