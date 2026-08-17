¿Por qué nadie vota por Carmen en MasterChef 24/7? La llamativa teoría sobre su falta de apoyo con el público

Ya empezó la recta final de MasterChef 24/7 y ahora los cocineros dependerán únicamente de sus habilidades, pues la votación del público ya no será válida. Sin embargo, a la que no le preocupa este movimiento es a Carmen, quien en toda la temporada no ganó ni un solo beneficio a comparación de otros de sus compañeros, una cuestión que platicó con Julio y le explicó que, desde su perspectiva, es porque ellos tienen otro tipo de seguidores y que no cree que estén en sintonía con estas dinámicas.