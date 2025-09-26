inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

¡Se llevó las palmas! Martín Quezada cantó “El Triste” en La Academia VLA

Imponiéndose a fallas técnicas, Martín Quezada cantó “El Triste” en La Academia VLA y Sylvia Pantoja se rindió ante la interpretación de ‘La voz del pueblo’.

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Imponiéndose a fallas técnicas, Martín Quezada cantó “El Triste”, la canción que inmortalizara José José con su presentación en el Festival OTI. Sylvia Pantoja elogió la interpretación de Martín en La Academia VLA y el resto de los jueces compartieron su punto de vista.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×