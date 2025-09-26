¡Se llevó las palmas! Martín Quezada cantó “El Triste” en La Academia VLA
Imponiéndose a fallas técnicas, Martín Quezada cantó “El Triste” en La Academia VLA y Sylvia Pantoja se rindió ante la interpretación de ‘La voz del pueblo’.
Imponiéndose a fallas técnicas, Martín Quezada cantó “El Triste”, la canción que inmortalizara José José con su presentación en el Festival OTI. Sylvia Pantoja elogió la interpretación de Martín en La Academia VLA y el resto de los jueces compartieron su punto de vista.
