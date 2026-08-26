Autenticando...
  • Cerrar Sesión
uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

"¡Le conviene un romance adentro!”, Flor Rubio critica sin filtros el romance de Lancer y Michelle en MasterChef 24/7

Además de hablar sin filtros sobre el romance de Lancer y Michelle, Flor Rubio ‘salpicó' a la cocinera Flor. ¡Revive los mejores momentos de MasterChef 24/7!

Ixdit, Flor y Lancer pusieron en un dilema a los chefs con sus grandes platillos y decidieron no eliminar a ningún cocinero anoche. Por otro lado, Lancer cuestionó a Ixdit por un comentario que lo desconcertó y Michelle se acercó con Lancer para intentar arreglar las cosas. ¡Revive los mejores momentos de MasterChef 24/7 del 25 de agosto 2026!

Tags relacionados
MasterChef

Videos