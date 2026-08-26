"¡Le conviene un romance adentro!”, Flor Rubio critica sin filtros el romance de Lancer y Michelle en MasterChef 24/7

Ixdit, Flor y Lancer pusieron en un dilema a los chefs con sus grandes platillos y decidieron no eliminar a ningún cocinero anoche. Por otro lado, Lancer cuestionó a Ixdit por un comentario que lo desconcertó y Michelle se acercó con Lancer para intentar arreglar las cosas. ¡Revive los mejores momentos de MasterChef 24/7 del 25 de agosto 2026!