Aleks Syntek y Jorge Domínguez estrenan “Bendito tu corazón”, la nueva versión con tres estilos distintos
¿Cómo surgió la idea de hacer una nueva versión de “Bendito tu corazón”? Aleks Syntek y Jorge Domínguez revelan todo lo que hay detrás de esta colaboración.
Aleks Syntek, festejando sus 35 años de trayectoria, y Jorge Domínguez, nos acompañaron esta mañana para presentarnos su nuevo proyecto conjunto: una nueva versión de “Bendito tu corazón”. Además de compartir los buenos comentarios que han recibido, contaron cómo surgió la idea de juntar tres estilos diferentes. ¡No pierdas detalle!