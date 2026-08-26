Autenticando...
  • Cerrar Sesión
uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Aleks Syntek y Jorge Domínguez estrenan “Bendito tu corazón”, la nueva versión con tres estilos distintos

¿Cómo surgió la idea de hacer una nueva versión de “Bendito tu corazón”? Aleks Syntek y Jorge Domínguez revelan todo lo que hay detrás de esta colaboración.

Aleks Syntek, festejando sus 35 años de trayectoria, y Jorge Domínguez, nos acompañaron esta mañana para presentarnos su nuevo proyecto conjunto: una nueva versión de “Bendito tu corazón”. Además de compartir los buenos comentarios que han recibido, contaron cómo surgió la idea de juntar tres estilos diferentes. ¡No pierdas detalle!

Videos