¡A recordar! Cocineros del Top 5 de MasterChef 24/7 ven sus videos de casting en medio de risas (VIDEO)

Claudia, Michelle, Flor, Ixdit y Lancer se encontraron con su yo del pasado en una sorpresiva dinámica comandada por el Chef Diego Niño que de inmediato despertó una ola de emociones en MasterChef 24/7: ¡hubo de todo, desde risas y lágrimas hasta críticas constructivas, el video del casting de Lancer sin duda fue el más original!

