¡A recordar! Cocineros del Top 5 de MasterChef 24/7 ven sus videos de casting en medio de risas (VIDEO)
El Chef Diego Niño preparó una emotiva sorpresa para sus alumnos luego de la clase de hoy
Claudia, Michelle, Flor, Ixdit y Lancer se encontraron con su yo del pasado en una sorpresiva dinámica comandada por el Chef Diego Niño que de inmediato despertó una ola de emociones en MasterChef 24/7: ¡hubo de todo, desde risas y lágrimas hasta críticas constructivas, el video del casting de Lancer sin duda fue el más original!