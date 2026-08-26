¡Katy Perry desata euforia en México! Así se vivió su concierto gratuito
Katy Perry causa sensación en México al ofrecer un concierto gratuito en San Luis Potosí. Las cámaras de Ventaneando estuvieron presentes. ¡Así se vivió el show!
Katy Perry hizo su triunfal regreso a México para ofrecer un concierto gratuito en San Luis Potosí. Las cámaras de Ventaneando se hicieron presentes en el show, mismo que arrancó con su ya popular éxito “Last Friday Night”. A lo largo del evento, la artista vivió un divertido momento de confusión. Descubre de qué se trata con nuestras imágenes exclusivas.