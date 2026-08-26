"¡Es parte de su show!”, Lorenzo Méndez reacciona al polémico video de Lupillo Rivera supuestamente ‘pasado de copas’
Tras los rumores que desató el video de Lupillo Rivera donde se vería ‘pasado de copas’, Lorenzo Méndez reaccionó y reveló que Lupillo “tiene un gran aguante”.
Lorenzo Méndez reaccionó al video que desató rumores de que Lupillo Rivera fue bajado del escenario por, supuestamente, llevar unas copitas de más. Y es que tras su reciente ruptura con Taina Pimentel, con quien pensaba llegar al altar, en redes surgió la teoría de que el cantante se habría refugiado en el alcohol. ¡Ojo a lo que recordó Lorenzo Méndez de su relación con Chiquis!