Autenticando...
  • Cerrar Sesión
uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Las imágenes de la explosión en Tultepec, los detenidos por fraude en el examen de admisión a la UNAM y más; Con Peras y Manzanas

Los presuntos responsables de hacer fraude ligado al examen de admisión de la UNAM, la explosión en Tultepec y mucho más, explicado Con Peras y Manzanas.

Las imágenes de la fuerte explosión en Tultepec y el reporte de daños y heridos, los detenidos Edgar ‘N’ y David ‘N’ por presuntamente participar en un fraude ligado al examen de ingreso a la UNAM, el oro que ganaron las gemelas Lía y Mía Cueva en el Mundial de clavados sincronizados e Isaac del Toro sube al cuarto puesto del ranking mundial de ciclismo; todo explicado Con Peras y Manzanas por Sergio Sepúlveda.

Videos