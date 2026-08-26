Las imágenes de la explosión en Tultepec, los detenidos por fraude en el examen de admisión a la UNAM y más; Con Peras y Manzanas
Los presuntos responsables de hacer fraude ligado al examen de admisión de la UNAM, la explosión en Tultepec y mucho más, explicado Con Peras y Manzanas.
Las imágenes de la fuerte explosión en Tultepec y el reporte de daños y heridos, los detenidos Edgar ‘N’ y David ‘N’ por presuntamente participar en un fraude ligado al examen de ingreso a la UNAM, el oro que ganaron las gemelas Lía y Mía Cueva en el Mundial de clavados sincronizados e Isaac del Toro sube al cuarto puesto del ranking mundial de ciclismo; todo explicado Con Peras y Manzanas por Sergio Sepúlveda.