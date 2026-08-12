Ideas de looks para verano 2026 que lucen con mucho estilo y les favorecen a todas
La época veraniega es la oportunidad perfecta para lucir vestidos llamativos, un estilo que está en tendencia y es muy cómodo para usarse en cualquier ocasión.
En los días que hace mucho calor, es importante apostar por looks que sean frescos y luzcan preciosos para todo tipo de ocasión. Y en “Ponte bonita” tuvimos una hermosa pasarela de moda veraniega con diseños coloridos, escotes delicados y siluetas favorecedoras para usarse en fiestas al aire libre, en una caminata por la playa o hasta para un día de paseo.