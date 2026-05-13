"¡Así se vive una cocina!”, Zahie Téllez asegura que no sólo los participantes quedarán ‘ventilados’ en MasterChef 24/7
Rumbo al estreno de MasterChef 24/7, la chef Zahie Téllez aseguró que el novedoso formato también desnudará' a los jueces de la cocina más famosa de México.
La reconocida chef Zahie Téllez nos acompañó para compartir sus impresiones rumbo al estreno de MasterChef 24/7 y aseguró que este formato será una muestra muy cercana de cómo se vive al interior de una cocina profesional. ¡No pierdas detalle de todo lo que nos anticipó sobre la cocina más famosa de México!